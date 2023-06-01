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Kaza yapan otomobilin tekerleği koptu, sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu

Kaza yapan otomobilin tekerleği koptu, sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu

Otomobil Haberleri

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde hafriyat kamyonu ile çarpışan tekerleği koptu. Kullanılmaz hale gelen otomobilin sürücüsü ise yara almadan kurtuldu. Kazada yaralanan olmazken, jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde hafriyat kamyonu ile çarpışan tekerleği koptu. Kullanılmaz hale gelen otomobilin sürücüsü ise yara almadan kurtuldu.

Kaza, Kastamonu'nun İnebolu ilçesi İnebolu-Kastamonu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mesut T. idaresindeki 37 BF 712 plakalı Fiat marka otomobil ile Ahmet N. Yönetimindeki 37 EC 265 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobilin tekerleği yerinden koptu. Kazada yaralanan olmazken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

Kastamonu Jandarma Otomobil Haberler

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