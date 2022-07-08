Kaza namazından sonra teşrik tekbiri getirilir mi? DİYANET AÇIKLADI! Kazaya kalan namazda teşrik tekbiri getirilir mi?

Kazaya kalan namazda teşrik tekbiri getirilir mi? Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar teşrik tekbirleri hakkında merak edilenleri araştırmakta. En çok gündeme gelen Kaza namazından sonra teşrik tekbiri getirilir mi? konusu ile ilgili Diyanet kaynaklarına göre Kazaya kalan namazda teşrik tekbiri getirilir mi? Kaza namazından sonra teşrik tekbiri getirilir mi? sorularının yanıtı haberimizde...

KAZA NAMAZINDAN SONRA TEŞRİK TEKBİRİ GETİRİLİR Mİ?

Kaza namazından sonra teşrik tekbiri getirmeyi planlayan vatandaşlar için Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarına göre kazaya kalan namazda teşrik tekbiri getirilir mi yanıtı:

Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir.

Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir.

Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 82).

Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).