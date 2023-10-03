Kaz tiridi tarifi! 3 Ekim 2023 MasterChef Kaz tiridi nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Kaz tiridi hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Kaz tiridi hazırladı. Peki, Kaz tiridi nedir? Kaz tiridi nasıl yapılır? Kaz tiridi nedir?

Karadeniz mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Kaz tiridi ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Kaz tiridi nasıl yapılır? Kaz tiridi nedir? Kaz tiridi nasıl yapılır, Kaz tiridi yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Kaz tiridi yapıldı, evde klasik Kaz tiridi yapıldı! İşte en güzel Kaz tiridi!

KAZ TİRİDİ TARİFİ!

Kaz Tridi İçin Gerekli Malzemeler:

1 adet bütün kaz

300 gr bulgur

600 gr kaz eti suyu

yeteri kadar pide

tuz

Kaz Tridi Yapılışı:

Temizlenen kazın deri ve bağırsak civarındaki yağları küçük küçük doğranarak bir kapta eritilir. Bütün olarak haşlanmış kazın suyundan iki kepçe su ve tuz konur. Yufkalar dilim dilim kesilerek yağlı suya batırılıp bir tepsiye dizilir. Kaz suyu ile pişen bulgur pilavı tepsiye dökülür. Üzerine eritilmiş kaz yağından gezdirilir. Kaz eti parçalara ayrılarak pilavın üzerine konur. Yağlanmış yufka ile yenilir.

Kaynak: ( Samsun Yemekleri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayını) Samsun Kaz Tiridi 27.12.2011 tarihinde 174 sayılı kararla mahreç türünde coğrafi işaret alarak tescillenmiştir.