Kaz Dağları Türkiye'nin en çok ziyaret edilen doğal alanları arasında yer alıyor. Hem yerli hem de yabancı birçok turistin ilgisini çeken bir ortamdır. İki farklı il sınırında kalan Kaz Dağları nerede sorusu da merak edilen bir konudur. Peki, Kaz Dağları nerede, hangi şehirde? Kaz Dağları'na nasıl gidilir?

Türkiye'nin yeşille kaplı ve en temiz bölgelerinden birisi olan Kaz Dağları, iki farklı il sınırlarında kalması nedeni ile çoğu kişi tarafından karıştırılmaktadır. Peki, Kaz Dağları nerede, hangi şehirde? Kaz Dağları'na nasıl gidilir? İşte detaylar haberimizde...

KAZ DAĞLARI NEREDE?

Çanakkale ve Balıkesir illerinin arasında kalan Kaz Dağları, Edremit Körfezi'nin kuzeyinde yer almakta ve diğer bilinen adı ise İda Dağı olarak geçmektedir.

KAZ DAĞLARI HANGİ ŞEHİRDE?

Biga Yarımadası'nın en yüksek yeri olarak bilinen Kaz Dağları, Türkiye'nin Çanakkale ve Balıkesir il sınırları içerisinde yer almaktadır.

KAZ DAĞLARI'NA NASIL GİDİLİR?

Daha çok oksijen miktarı ve temiz hava almak için tercih edilebilecek olan yerlerin başında gelen Kaz Dağları aynı zamanda eşsiz manzarası ile birlikte ziyaretçileri büyülemektedir. Kaz Dağları'na gitmek ve orada vakit geçirmek için pek çok farklı alternatif kullanmak mümkündür. Özel araç ile Kaz Dağları'na gitmek için İstanbul'dan yaklaşık olarak 500 km mesafe kat etmeniz yani 7 saatlik yolculuk yapmanız gerekiyor.

İzmir'den Kaz Dağları'na özel araç ile 215 km yol gelmeniz yani yaklaşık 8 saat yolculuk yapmanız mümkündür. Balıkesir ile Kaz Dağları arası 105 km mesafe bulunmakta ve bu yolculukta ortalama 1 saat 10 dakika kadar sürmektedir.

KAZ DAĞLARI ÖZELLİKLERİ

Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi'ni birbirinden ayıran Kaz Dağları, Alpler'in ardından dünyada en fazla oksijenin yer aldığı bölgelerin başında geliyor. Bölgeyi korumak ve eşsiz yeri geleceğe ulaştırmak için yapılan çalışmalar sonrasında ilk olarak 1994 yılında Kaz Dağları Milli Park olarak koruma altına alınmış ve günümüze kadar ulaşılması başarılmıştır. Yaklaşık 800'den fazla bitki türünün yer almış olduğu Kaz Dağları'nda toplanan çaylardan elde edilen özel Kaz Dağı Çayı da bulunuyor. Bu çay bölgedeki halkın en sevdiği ve beğendiği çayların başında gelmektedir. Kaz Dağları'nın daha alt bölgelerinde maki alanları yer alıyor.

Dağların üst yani tepe noktalarına çıkılmaya başlandığında ise sizleri meşe ağaçları, kayın ağaçları, kestane ağaçları ve gürgen ağaçları karşılıyor. Kaz Dağları'nda genel olarak nemli bir iklim görülmektedir. Senenin büyük bir kısmında yağış alan Kaz Dağları'nda, özellikle yüksek kesimlerde soğuk ve yağışlı bir hava hakimdir. Genel olarak Akdeniz ikliminin yaşandığı Kaz Dağları'nın kuzey bölümlerinde ise Marmara iklimi yaşanmaktadır. Normalde odlukça sıcak geçen yaz akşamları Kaz Dağları'nda ise soğuk olabilmektedir. Buna bağlı olarak Kaz Dağları'na giderken yanınızda kalın giysiler götürmeniz tavsiye edilmektedir.

KAZ DAĞLARI GEZİLECEK YERLER?

Kaz Dağları çevresinde gezilebilecek ve görülecek olan pek çok farklı yerler bulunuyor. Bunlar arasında köy ve türbe alanları gelmektedir. Gezilecek yerler ve diğer bilgiler ise şu şekildedir:

- Sarıkız Türbesi: Kaz Dağları'nın en yüksek noktasında yer alan Sarıkız Türbesi, oldukça uzun emekler sonrasında gidilecek yerlerden olup yerden yaklaşık 1700 metre yükseklikte bulunmaktadır.

- Yeşilyurt Köyü: Kaz Dağları ziyaretinde en çok tercih edilen yerlerin başında gelen Yeşilyurt Köyü eskiden Büyük Cetmi olarak bilinmekteydi. Yaklaşık 700 yıllık köklü bir geçmişi bulunan köy aynı zamanda denize yakın bir konumda yer alıyor.