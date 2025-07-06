Kaz çekme sporu, Anadolu'nun köklü gelenekleri arasında yer alan sıra dışı bir etkinliktir. "Kaz çekme sporu hangi bölgede ortaya çıkmış?" sorusu, hem tarihsel hem de kültürel bağlamda yanıtlanması gereken bir sorudur. Peki, ''Kaz Çekme Sporu'' hangi bölgede ortaya çıkmış ve 20. yüzyıla kadar yapılmıştır?

KAZ ÇEKME SPORU HANGİ BÖLGEDE ORTAYA ÇIKMIŞ VE 20. YÜZYILA KADAR YAPILMIŞTIR?

A) Batı Avrupa

B) Kuzeydoğu Afrika

C) Güneydoğu Asya

D) Güney Amerika

Doğru Cevap: A şıkkıdır.

Kaz çekme sporu, dünyada ilk kez Ortaçağ Avrupa'sında, özellikle Hollanda, Belçika, Almanya ve Fransa'nın kuzey kıyı bölgelerinde uygulanmaya başlamıştır. Bu sporun en yaygın ve bilinen hali, Hollanda'da ortaya çıkmış ve dini bayramlar, hasat festivalleri gibi kutlamalar sırasında yapılmıştır.

Bu etkinlik, genellikle bir direğe ya da iple baş aşağı asılmış bir kazın, atlı veya teknedeki bir yarışmacı tarafından başının koparılmaya çalışılması şeklinde düzenlenirdi. Bu hareketin başarılı olması, yarışmacıya ödül kazandırırdı. Spora dair en yoğun uygulamalar 17. ve 18. yüzyıllarda görülmüştür.