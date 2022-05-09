Kayzer ne demek? TDK'ye göre kayzer ne anlama geliyor?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan kayzer, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, kayzer ne demek? Kayzer anlamı ne? İşte, Kayzer kelimesinin anlamı!

KAYZER NE DEMEK?

Kayzer kelimesinin kökeni Almanca dilinden geliyor. Türkçe karşılığı imparator anlamındadır. Kayzer, Roma ve Germen imparatorlarına verilen unvan olarak ifade edilebilir.

TDK'YE GÖRE KAYZER NE ANLAMA GELİYOR?

Alman kralı:

"Eskiden kayzerlerin taç giyme töreni Frankfurt'ta yapılırdı." - Ahmet Haşim

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