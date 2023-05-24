Kayyum uygulaması ne demek? Kayyum nedir?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Kayyum, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Kayyum ne demek? Kayyum anlamı ne? İşte, Kayyum kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Kayyum kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Kayyum anlamı ne? Kayyum ne demek? İşte detaylar!

KAYYUM NE DEMEK?

Kayyum olarak atanan kişi kamu görevlisi olup en yüksek mal memurudur. Kayyum hakkında yapılacak olan şikayetler, defterdarlıklara veya mal müdürlüklerine yapılmaktadır. Kayyum atamasının gerçekleşmesi için ortada usulsüzlük olması gerekir.

TDK'YA GÖRE KAYYUM NE DEMEK?

1. isim, eskimiş Cami hademesi.

2. isim, eskimiş, hukuk Belli bir malın yönetilmesi veya belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse.