Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğün 12. baskısı ile birlikte pek çok sözcüğün yazımında değişikliğe gitti. Böylece merak edilmekte olan Kayyum mu? Kayyım mı? Sorusu da yanıt buldu. Peki, Kayyum mu? Kayyım mı? TDK'ya göre Kayyum nasıl yazılır?

Kayyum mu? Kayyım mı? Tartışması birçok insan tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyordu. TDK'ya göre kayyım nasıl yazılıyor, doğrusu nedir, nasıl yazılmalı şeklinde birçok detayı araştırılıyor. Peki, Kayyum mu? Kayyım mı? TDK'ya göre Kayyum nasıl yazılır?

KAYYUM MU? KAYYIM MI?

Türk Dil Kurumu, bazı kelimelerin yazımını değiştirme kararı aldı. Bunlardan birisi de TDK'da " Kayyım" olmasına rağmen halk arasında sıklıkla " Kayyum " olarak kullanılan kelime oldu. Yeni karara göre Kayyum yerine Kayyım yazacağız. İşte yapılan tüm değişiklikler;

Marmara Ereğlisi (eski) / Marmaraereğlisi (güncel)

Yakan top (eski) / yakantop (güncel)

Kümeden düşmek (eski) / küme düşmek (yeni)

Kayyum (eski) / kayyım (güncel)

Yeşilsoğan (eski) / Yeşil soğan (güncel)

Hasıraltı (eski) / hasır altı (güncel)

Akça armudu (eski) / akçaarmut (güncel)

Sultan efendi (eski) / Sultanefendi (güncel)

Akzambak (eski) / ak zambak (güncel)

Yeşilbiber (eski) / yeşil biber (güncel)

Boy bos (eski) / boy pos (güncel)

Pilili (eski) / Pileli (güncel)

Yürük (eski) / Yörük (güncel)

Unvan (eski) / Ünvan (güncel)

Doğubeyazıt (Eski) / Doğubayazıt (güncel)

Yeşilzeytin (eski) / yeşil zeytin (güncel)

Horon vurmak (eski) / Horon tepmek (güncel)

Çiğ börek (eski) / çi börek (güncel)