Tutuklanan Dilan ve Engin Polat soruşturması kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 27 şirkete kayyım atanması talep edildi. Mahkeme 27 şirkete kayyum atanmasına karar verdi. Kayyım nedir? Kayyım neden atanır? Kayım görevleri nelerdir?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan ve Engin Polat soruşturması kapsamında 27 şirkete kayyım atanması talep edildi. Talebi değerlendiren mahkeme 27 şirkete kayyum atanmasına karar verdi. Kayyım nedir? Kayyım neden atanır? Kayım görevleri nelerdir?

KAYYIM NEDİR, GÖREVLERİ NELERDİR?

Kayyım:

Arapça ?ayyim

1. hukuk Belli bir malın yönetilmesi veya belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse; kayyum.

2. eskimiş Cami hademesi.

Kanuni kayyım

İş veya mal sahibinin rızasına bakılmaksızın, yasalarda belirtilen durumlarda tayin edilen kayyımdır.

Suç şüphesiyle kayyım tayini

Yasalarda belirtilen belirli suçları işlemekte olduğu konusunda kuvvetli şüphe bulunan şirketlere kovuşturma sürecinde kayyım atanabilir. Bu suçlar: göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, uyuşturucu ticareti, kalpazanlık, fuhuş yaptırma, kumar oynatma, zimmete mal ve para geçirme, kara para aklama, silahlı örgüt kurma, silah kaçakçılığı, casusluk, kaçakçılık ile kültür ve tabiat varlıklarına karşı işlenen bazı suçlardır.

İflasın ertelenmesi

İlgili mahkemenin, iflasın ertelenmesi talebi üzerine kayyım atamasıdır. Kayyım; şirketin faaliyetlerinin sürdürülmesi, işlerinin devam ettirilmesi, şirket mal varlığının korunması, şirketin iyileştirilmesi konularında şirketin yönetimi ve gözetimini sağlar ve bu sayede şirketin ve hissedarların yanı sıra şirket alacaklılarının da menfaatlerini korur.

Gaiplik durumu

Gaiplik (kayıplık), bir kimsenin sağ olup olmadığının bilinememesi veya yaşadığı yerin bulunamaması durumudur. Örneğin bir miras açıklandığına mirasçılardan biri bulunamıyorsa ve devletin menfaati söz konusuysa, mirasçının yerine kayyım atanabilir.

İhtiyari kayyım

Kendisinde ihtiyari hacir (kısıt) durumu bulunan reşit bir kimseye, kendi isteği üzerine atanan kayyımdır. İhtiyari hacire örnek olarak engellilik, ihtiyarlık ya da tecrübesizlik verilebilir.