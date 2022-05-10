Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) heyecanla beklenen müsabakada Kayserispor - Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Kayserispor - Trabzonspor maçı şifresiz mi? Kayserispor - Trabzonspor maçı hakemi kim? Kayserispor - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Kayserispor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kayserispor - Trabzonspor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

10-05-2022 KAYSERİSPOR VS TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Kayserispor ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) maçı, A Spor kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR MAÇI A SPOR CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Kayserispor-Trabzonspor Maçı, 10 Mayıs Salı günü oynanacak.

KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Kayserispor-Trabzonspor Maçı, saat 20:30 başlayacak.

KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kayserispor ve Trabzonspor, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) Yarı Final maçı, Kayseri'da, Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.

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