Kayserispor - Trabzonspor maçı ne zaman? Süper Lig'e verilen milli aranın ardından son şampiyon Trabzonspor, ligin zorlu ekiplerinden Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Trabzonspor'un maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kayserispor - Trabzonspor maçı ne zaman? Kayserispor - Trabzonspor maçı hangi kanalda saat kaçta? TS maçı ne zaman?

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ve kümede kalma heyecanı milli aranın ardından 8. hafta maçlarıyla devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Abdullah Avcı'yla ritmini bulan ve şampiyon olan Trabzonspor, Süper Lig'in zorlu ekiplerinden Kayserispor'a konuk oluyor. Sporseverler konuya ilişkin detayları merak ediyor. Bu bağlamda son dönemde internette en çok merak edilen Kayserispor - Trabzonspor maçı ne zaman? Kayserispor - Trabzonspor maçı hangi kanalda saat kaçta? TS maçı ne zaman? soruları oldu. Kayserispor - Trabzonspor mücadelesinin detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.



KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 8. hafta maçı Kayserispor ile Trabzonspor arasındaki mücadele 1 Ekim Cumartesi günü Kadir Has Stadyumunda oynanacak.

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?