Türkiye-Galler maç özeti! (VİDEO) Türkiye-Galler maçı özeti izle! Türkiye-Galler maçı kaç kaç bitti?

EURO 2024 elemelerinde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye Galler maçını kaçıran futbolseverler Türkiye maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Türkiye Galler maç özeti! Türkiye Galler maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Türkiye Galler maçı kaç kaç bitti? Arda Güler'in Galler'e attığı gol izle! Arda Güler'in golü izle! İşte, Türkiye Galler maç özeti!