Kayserispor - Sivas Bld maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Kayserispor - Sivas Bld maçı hangi kanalda? ZTK maçı hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda serüven devam ediyor. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası maçları sıkı sıkıya takip ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Kayserispor - Sivas Bld maçının ne zaman olduğu merak ediliyor. Aratılan sorular arasında Kayserispor- Sivas Bld maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu yer alıyor. Peki, Kayserispor - Sivas Bld maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Kayserispor - Sivas Bld maçı hangi kanalda?