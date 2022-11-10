Ziraat Türkiye Kupası hedefine ulaşmak isteyen Kayserispor- Sivas Belediyespor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Kayserispor- Sivas Belediyespor maçı heyecanla bekleniyor. Kayserispor- Sivas Belediyespor maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Kayserispor- Sivas Belediyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kayserispor maçı ne zaman? Kayserispor- Sivas maçı nereden, nasıl izlenir? İşte detaylar...

Kayserispor maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası hedefine ulaşmak isteyen Kayserispor- Sivas Belediyespor bugün karşı karşıya geliyor. Sporseverler tarafından maçın hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Kayserispor- Sivas Belediyespor maçının nereden izleneceği merak konusu oldu. Peki, Kayserispor- Sivas Belediyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kayserispor maçı ne zaman? Kayserispor- Sivas maçı nereden, nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

KAYSERİSPOR-SİVAS BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Kayserispor- Sivas Belediyespor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçı 10 Kasım Çarşamba günü 21.00'da gerçekleşecek.

KAYSERİSPOR-SİVAS BELEDİYESPORMAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor ve Sivas Belediyespor maçı A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.

KAYSERİSPOR-SİVAS BELEDİYESPORMAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kayserispor ve Sivas Belediyespor, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası maçı, Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.