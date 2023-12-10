Kayserispor - Pendikspor maçı ne zaman? Kayserispor - Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kayserispor - Pendikspor maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kayserispor - Pendikspor maçı ne zaman?

10 Aralık Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Kayserispor - Pendikspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Kayserispor - Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Kayserispor - Pendikspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Kayserispor- Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kayserispor- Pendikspor maçı ne zaman?

KAYSERİSPOR - PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Kayserispor ile Pendikspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, 10 Aralık Pazar günü saat 16:00'da başlayacak. Bu maçı Bein Sports 2 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Bein Sports 2'yi izlemek için Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanalları kullanabilir ve Türksat uydusu ile internet üzerinden şifreli olarak takip edebilirsiniz. beIN Sports Tod TV ise belirli platformlarda şifreli olarak izlenebilmektedir.