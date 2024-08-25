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Kayserispor maçı yok mu? Bu hafta neden Kayserispor maçı yok? Trabzonspor - Bellona Kayserispor maçı ertelendi mi, ne zaman oynanacak?

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Türkiye Futbol Federasyonu ise ertelenen maçlar için yeni bir program duyurdu. Süper Lig'in 3. haftasında hangi karşılaşmalar oynanacak sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Bu hafta Kayserispor maçı yok mu? Trabzonspor - Bellona Kayserispor FK maçı neden yok, ertelendi mi?

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta fikstürü daha önce açıklanmıştı, ancak Avrupa kupalarında mücadele edecek olan temsilcilerimizin lig maçları ertelendi. Kayserispor maçı yok mu? Bu hafta neden Kayserispor maçı yok? Trabzonspor - Bellona Kayserispor maçı ertelendi mi, ne zaman oynanacak?

BU HAFTA KAYSERİSPOR MAÇI YOK MU?

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor'un oynayacağı maçların ertelendiğini açıkladı.

ERTELENEN SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Federasyonun duyurusunda, ertelenen Galatasaray - Gaziantep FK karşılaşmasının 24, 25 veya 26 Eylül tarihlerinden birinde, Trabzonspor - Bellona Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir FK maçlarının ise 17, 18 veya 19 Eylül tarihlerinde oynanacağı belirtildi. Kesin program ise ilerleyen günlerde duyurulacak.

Öte yandan, Beşiktaş'ın 3. haftayı bay geçecek olması nedeniyle siyah-beyazlı ekibin herhangi bir erteleme durumu bulunmuyor.

Osman Demir
Osman Demir
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