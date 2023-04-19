Kayserispor - Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta? Kayserispor - Kasımpaşa CANLI izleme linki var mı?

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KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

19 Nisan Çarşamba günü oynanacak olan Kayserispor - Kasımpaşa karşılaşması saat 17:00'da Kayseri'de, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma Bein Sports 1 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Kayserispor - Kasımpaşa karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, Bein Sports 1 kanalları üzerinden canlı olarak karşılaşmayı takip edebilir. Bein Sports 1 kanalları Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.