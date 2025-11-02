Kayserispor Kasımpaşa maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI izleme linki var mı?

Trendyol Süper Lig'de haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri olan Kayserispor– Kasımpaşa maçı öncesinde sporseverler, yayın detaylarını merak ediyor. Karşılaşmanın hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı ve şifresiz izlenip izlenemeyeceği yoğun şekilde sorgulanıyor.

KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonu heyecanı sürerken Kayserispor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu mücadeleyi Bein Sports 2 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

BEIN SPORTS 2 FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

Bein Sports 2 kanalı, Digiturk 78 ve Kablo TV 233 numaralı kanallarda izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın ile maç canlı olarak takip edilebilecek.

KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in önemli karşılaşmalarından biri olan Kayserispor–Kasımpaşa maçı, 2 Kasım Pazar günü oynanacak.

KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?

Bu heyecan dolu mücadele saat 17.00'de başlayacak.

KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Kayseri'deki RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak ve Kayserispor sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.