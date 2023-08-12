Kayserispor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı nereden, nasıl izlenir? Kayserispor Galatasaray maçı hangi kanalda?
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Kayserispor ile Galatasaray arasındaki futbol maçıyla ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Maçın ne zaman yapılacağı, hangi saatte başlayacağı, nereden ve nasıl izleneceği ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgiler araştırılıyor. Maçla ilgili detaylı bilgiler haberimizin içerisinde yer alacaktır. İşte detaylar...
Kayserispor ve Galatasaray maçı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kayserispor ve Galatasaray arasında gerçekleşecek maç nereden, nasıl izlenir merak konusu oldu. Sporseverler tarafından maçın yayınlanacağı kanal araştırılıyor. Peki, Kayserispor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı nereden, nasıl izlenir? Kayserispor Galatasaray maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
Kayserispor ve Galatasaray maçı, 12 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45 başlayacak.
Kayserispor ve Galatasaray maçı, Bein Sports 1 kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.
Galatasaray ve Kayserispor arasında gerçekleşecek maç, Kayseri'de, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda gerçekleşecek.