Kayserispor-Galatasaray maçı ilk 11'ler! Kayserispor Galatasaray maçı ilk 11'leri açıklandı mı?
Kayserispor ve Galatasaray takımları arasında gerçekleşecek olan futbol maçının ilk 11'leri açıklandı. Taraftarlar heyecanla maçın başlamasını beklerken, takımların sahaya çıkacak oyuncu kadroları merak konusu oldu. İki takımın da güçlü oyuncuları sahada yer alacak.
Kayserispor ve Galatasaray arasında gerçekleşecek kritik futbol maçının ilk 11'leri taraftarlarla paylaşıldı. Futbol severlerin merakla takip ettiği Kayserispor Galatasaray maçı, iki takımın da iddialı kadrolarıyla oynanacak. İlk 11'ler açıklanır açıklanmaz maçın atmosferi daha da hareketlendi. Bu önemli mücadelede güçlü oyuncuların yer alacağı kadrolar dikkat çekiyor. Süper Lig'de heyecanın doruğa çıktığı Kayserispor Galatasaray maçı, taraftarlar arasında şimdiden gündem oldu. İşte, Kayserispor-Galatasaray maçı ilk 11'ler!
KAYSERİSPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.
İLK 11'LER
Kayserispor : Onurcan, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Hasan Ali, Kartal, Karimi, Bourabia, Boa Morte, Bahoken.
Galatasaray : Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Sara, Torreira, Barış, Mertens, Yunus, Osimhen.