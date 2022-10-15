Kayserispor – Galatasaray ilk 11'leri kimler?

Spor Toto Süper Lig'de liderlik yarışı için Kayserispor ve Galatasaray karşı karşıya geliyor. Galatasaray için liderliğe geçme şansı, Kayserispor için ise sırasını korumak için bugün Rhg EnerjiTürk Enerji Stadyumu'nda karşı karıya gelecek. Kayserispor ve Galatasaray'ın ilk 11'leri açıklandı.