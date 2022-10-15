Kayserispor – Galatasaray ilk 11'leri kimler?
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Spor Toto Süper Lig'de liderlik yarışı için Kayserispor ve Galatasaray karşı karşıya geliyor. Galatasaray için liderliğe geçme şansı, Kayserispor için ise sırasını korumak için bugün Rhg EnerjiTürk Enerji Stadyumu'nda karşı karıya gelecek. Kayserispor ve Galatasaray'ın ilk 11'leri açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında karşı karşıya gelen Kayserispor ve Galatasaray'ın ilk 11'leri açıklandı. İşte, Kayserispor – Galatasaray ilk 11'leri!
- Muslera
- Kazımcan
- Abdülkerim
- Nelsson
- Boey
- Midtsjo
- Torreira
- Mata
- Mertens
- Yunus
- Icardi
- Bilal
- Onur
- Hosseini
- Kolovetsios
- Carole
- Campanharo
- Kemen
- Cardoso
- Ramazan
- Mensah
- Gavranovic
Kayserispor'da sakatlıkları bulunan Anthony Uzodimma ve Yaw Ackah bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Galatasaray'da Van Aanholt ve Mathias Ross kadroda yer almıyor. Kerem Aktürkoğlu ise sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 11. haftadaki Corendon Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.
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