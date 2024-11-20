Kayserispor Fenerbahçe neden 16.00'da erken oynanıyor?

Milli maçların bitiminin ardından gözler Süper Lig mücadelelerine çevrildi. Bu kapsamda 13. hafta maçında Fenerbahçe, Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. Kayserispor Fenerbahçe neden 16.00'da erken oynanıyor?

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE NEDEN 16.00'DA ERKEN OYNANIYOR?

Milli maçların bitiminin ardından gözler Süper Lig mücadelerine çevrildi. Bu kapsamda 13. hafta maçında Fenerbahçe, Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak.

Kayserispor- Fenerbahçe maçı 23 Kasım Cumartesi günü 16.00'da başlayacak.

TFF'nin belirlediği takvim çerçevesinde Maç saat 16.00'da başlayacak. Önceki hafta da Galatasaray maçını 16.00'da oynamıştı.

KAYSERİSPOR- FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak mücadele beİN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Livakovic, Osayi, Samet, Becao, Fostic, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint Maximin, En- Nesyri

Bilet fiyatları ise şu şekilde;

Güney Alt 1000 TL, Kuzey Üst 1000 TL, Doğu Üst 1250 TL, Doğu Alt 1500 TL, Batı Üst 1350 TL, Batı Alt 1900 TL, Batı Balkon 2250 TL, Misafir 1300 TL.