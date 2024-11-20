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Kayserispor Fenerbahçe muhtemel 11'leri açıklandı mı?

Kayserispor Fenerbahçe muhtemel 11'leri açıklandı mı?
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında düzenlenecek Kayserispor- Fenerbahçe maçı 23 Kasım Cumartesi günü 16.00'da başlayacak. Peki, Kayserispor Fenerbahçe muhtemel 11'leri açıklnadı mı?

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Kayserispor Fenerbahçe muhtemel 11'leri açıklandı mı?

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında düzenlenecek Kayserispor Fenerbahçe maçı 23 Kasım Cumartesi günü 16.00'da başlayacak.

Kayserispor Fenerbahçe maçı Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Kayserispor ve Fenerbahçe, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Kayseri'da, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak.

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LERİ AÇIKLADI MI?

Fenerbahçe : Livakovic, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Tadic, Kostic, Amrabat, En-Nesyri, Szymanski, Saint-Maximin

Kayserispor : Bilal Bayazit, Attamah, Kolovetsios, Gökhan Sazdağı, Carole, Kartal Yılmaz, Bourabia, Bahoken, Baran Ali Gezek, Hasan Ali Kaldırım, Miguel Cardoso

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE BİLET FİYATLARI

Güney Alt 1000 TL,

Kuzey Üst 1000 TL,

Doğu Üst 1250 TL,

Doğu Alt 1500 TL,

Batı Üst 1350 TL,

Batı Alt 1900 TL,

Batı Balkon 2250 TL,

Misafir 1300 TL.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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