Tribünlerde yaşanan tezahürat olayları sonrası gelişmeler ülke gündemi de yer alırken tribünlerle ilgili yapılan düzenlemeler de gündem oldu. Peki, Kayserispor Fenerbahçe maçı taraftar yasağı var mı? Deplasman yasağı var mı?

Kayseri spor Fenerbahçe maçı taraftar yasağı var mı ve deplasman yasağı var mı gibi konular son günlerin en çok tartışılan konularından biri oldu. Peki, Kayseri spor Fenerbahçe maçı taraftar yasağı var mı? Deplasman yasağı var mı?

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇINA TARAFTAR ALINACAK MI?

Passolig'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kayseri il Güvenlik Kurulu kararı gereğince karşılaşmaya Fenerbahçe Misafir takım seyircisi alınmayacaktır. Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince son 20 gün içersinde Fenerbahçe logolu Passolig kartını iptal eden kişiler ev sahibi tribünlerden bilet/transfer alamayacaklardır." ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe Kulubü, taraftarın maça alınmamasıyla ilgili karara tepki gösterdi.

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu kararı kabul etmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir. Alınan bu karar tarafımızca toplumsal ayrışmayı derinleştirecek boyutta, sportif kriterlerle alakası olmayan garip bir karardır. Taraftarlarımızın takımımızı destekleme isteklerine engel olma ve Kulübümüzün cezalandırılması dışında hiçbir anlam taşımamaktadır.

Fenerbahçe, Anadolu'nun her yerinde taraftara sahip olan, şehir fark etmeksizin takımını her yerde destekleyen taraftarı olan bir spor kulübüdür. Birleştirici, bütünleştirici olunması beklenen, ayrıştırıcı olmaktan uzak olunması gereken bu hassas dönemde, taraftarlarımızın hangi gerekçeye dayanarak bu haktan mahrum bırakıldığını bilmek istiyoruz. Tüm ilgili ve sorumluları bu kararı gözden geçirmeye ve bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz."