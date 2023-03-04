4 Mart Cumartesi günü oynanacak olan Kayserispor - Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Birçok futbolsever tarafından araştırılmakta. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Kayserispor - Fenerbahçe maçı ücretsiz mi yayınlanacak? Sorusu oluyor. Peki, Kayserispor - Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Kayserispor - Fenerbahçe maçı ücretsiz mi yayınlanacak?

Kayseri'de RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak olan Kayserispor - Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Sorusu, arama motorları üzerinde sporseverler tarafından araştırılmaya devam edilmekte. Hangi kanalda, saat kaçta, ücretli mi, şifresiz mi yayınlanacağı gibi birçok detay merak konusu haline geldi. Peki, Kayserispor - Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Kayserispor - Fenerbahçe maçı ücretsiz mi yayınlanacak?

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Kayserispor- Fenerbahçe karşılaşması saat 19:00'da Kayseri'de RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak ve Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanalarından canlı olarak yayınlanacak. Kayserispor- Fenerbahçe karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanalı üzerinden canlı olarak karşılaşmayı takip edebilir.

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI ÜCRETSİZ Mİ?

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamasında, "Kıymetli sporseverlerle şunu paylaşmak istiyorum. beIN Group'la yaptığımız görüşmeler neticesinde bundan sonra oynanacak 2 haftayı şifresiz ve herkese ulaştıracak karar alındı. Omuz omuza yardımlaşma gecesine katkıda bulunan herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verildi.

Haftanın ilk maçı 3 Mart Cuma günü saat 20.00'da Alanyaspor – Başakşehir FK arasında gerçekleşecek. beIn Sports 1 kanalından yayınlanacak maç, şifresiz olarak erişime açılacak. Ardından önümüzdeki hafta sonu gerçekleşecek tüm maçlar da ücretsiz olarak izlenebilecek.

SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

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