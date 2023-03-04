Kayserispor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, golleri kim attı? 4 Mart Kayserispor - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı, maç kaç kaç bitti?
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Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Maç tüm hızıyla devam ederken maçta atılan goller ve detayları merak ediliyor. Peki, Kayserispor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, maç bitti mi? 4 Mart Kayserispor - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı? İşte detaylar...
2022-23 Süper Lig, Türkiye'nin en üst düzey futbol ligi olan Süper Lig'in 65. sezonudur. 5 Ağustos 2022 tarihinde başlayan maçlar 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecektir. Ligin 24. haftasında Kayserispor - Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Peki, Kayserispor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, maç bitti mi?
Yukatel Kayserispor - Fenerbahçe maçı 4 Mart 2023 Cumartesi günü saat 19:00 'da başladı.
Yukatel Kayserispor - Fenerbahçe maçını Bein Sports 1 ve TOD TV ekranlarından şifresiz izleyebilirsiniz.
Maçta 2-0 FB üstünlüğü var. Maç henüz bitmedi.
Maçta 2-0 Fenerbahçe önde. Maçta atılan goller şöyle:
Fenerbahçe'nin golleri:
- 6. dakika : Enner Valencia
- 67. dakika : Ferdi Kadıoğlu
Maç, Kayseri'da, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak.