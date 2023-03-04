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Kayserispor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, golleri kim attı? 4 Mart Kayserispor - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı, maç kaç kaç bitti?

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Kayserispor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, golleri kim attı? 4 Mart Kayserispor - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı, maç kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Maç tüm hızıyla devam ederken maçta atılan goller ve detayları merak ediliyor. Peki, Kayserispor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, maç bitti mi? 4 Mart Kayserispor - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı? İşte detaylar...

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2022-23 Süper Lig, Türkiye'nin en üst düzey futbol ligi olan Süper Lig'in 65. sezonudur. 5 Ağustos 2022 tarihinde başlayan maçlar 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecektir. Ligin 24. haftasında Kayserispor - Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Peki, Kayserispor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, maç bitti mi?

Yukatel Kayserispor - Fenerbahçe maçı 4 Mart 2023 Cumartesi günü saat 19:00 'da başladı.

Yukatel Kayserispor - Fenerbahçe maçını Bein Sports 1 ve TOD TV ekranlarından şifresiz izleyebilirsiniz.

Maçta 2-0 FB üstünlüğü var. Maç henüz bitmedi.

Maçta 2-0 Fenerbahçe önde. Maçta atılan goller şöyle:

Fenerbahçe'nin golleri:

  • 6. dakika : Enner Valencia
  • 67. dakika : Ferdi Kadıoğlu

Maç, Kayseri'da, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Kayserispor Fenerbahçe Gündem Spor Haberler

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