Kayserispor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, golleri kim attı? 4 Mart Kayserispor - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı, maç kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Maç tüm hızıyla devam ederken maçta atılan goller ve detayları merak ediliyor. Peki, Kayserispor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, maç bitti mi? 4 Mart Kayserispor - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı? İşte detaylar...