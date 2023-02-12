Normal şartlar altında 12 Şubat Cumartesi günü oynanacak olan Kayserispor - Fenerbahçe maçı ertelendi mi? Merak ediliyor. Deprem nedeniyle birçok lig maçının ertelenmesinin ardından Kayserispor - Fenerbahçe maçı ertelendi mi? Sorusu gündeme geldi. Peki, Kayserispor - Fenerbahçe maçı ertelendi mi? Kayserispor - Fenerbahçe maçı oynanacak mı, ne zaman oynanacak?

Kayserispor - Fenerbahçe maçı ertelendi mi? Birçok farklı karşılaşmanın ertelenmesi nedeniyle bugün oynanacak olan karşılaşmaların da ertelenip, ertelenmediği internet üzerinde futbolseverler tarafından araştırılmakta. Kayserispor - Fenerbahçe arasında oynanacak olan karşılaşmanın güncel detayları merak konusu oluyor. Peki, Kayserispor - Fenerbahçe maçı ertelendi mi? Kayserispor - Fenerbahçe maçı oynanacak mı, ne zaman oynanacak?

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Normal şartlar altında bugün oynanması beklenen Kayserispor - Fenerbahçe maçı, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından diğer birçok maç gibi ileri bir tarihe ertelendi. Buna göre Kayserispor - Fenerbahçe maçı, 12 Şubat Pazar günü oynanmayacak.