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Kayserispor - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 4 Mart Yukatel Kayserispor - Fenerbahçe maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir?

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Kayserispor - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 4 Mart Yukatel Kayserispor - Fenerbahçe maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir?

Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Maçın bitmesine dakikalar kala maç özeti izlemek isteyenler, Kayserispor - Fenerbahçe maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? Kayserispor - Fenerbahçe maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir? araştırması yapıyor. Peki, Kayserispor - Fenerbahçe maçının özeti çıktı mı, nereden izlenir? İşte detaylar...

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Kayserispor - Fenerbahçe maçının gollerini ve özetini izlemek isteyenler maç özeti nerede yayınlandı merak ediyor. Peki, Kayserispor - Fenerbahçe maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı?

Kayserispor - Fenerbahçe maçı 4 Mart 2023 Cumartesi günü yani bu akşam saat 19:00'da başladı.

Kayserispor - Fenerbahçe maçını Bein Sports 1 ekranlarından şifresiz izleyebilirsiniz.

Maçı Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.

Maçta 2-1 Fenerbahçe önde. Maç henüz bitmedi. Maç 2-1 sona erdi.

Maçta 2-1 Fenerbahçe önde. Maç 2-1 sona erdi. Maçta atılan goller şöyle:

Fenerbahçe'nin golleri:

  • 6. dakika : Enner Valencia
  • 67. dakika : Ferdi Kadıoğlu

Kayserispor'un golleri:

  • 90+6. dakika : Arif Kocaman

MAÇ SONUCU : KAYSERİSPOR 1 - 2 FENERBAHÇE

Maç özetini bein Sports ekranlarından izleyebilirsiniz. Maçın özeti resmi bein Sports sitesinde yayınlanacaktır. Maç bitiminin ardından maç özetini izleyebilirsiniz.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Kayserispor Fenerbahçe Gündem Spor Haberler

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