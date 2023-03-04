Kayserispor - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 4 Mart Yukatel Kayserispor - Fenerbahçe maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir?

Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Maçın bitmesine dakikalar kala maç özeti izlemek isteyenler, Kayserispor - Fenerbahçe maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? Kayserispor - Fenerbahçe maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir? araştırması yapıyor. Peki, Kayserispor - Fenerbahçe maçının özeti çıktı mı, nereden izlenir? İşte detaylar...

Kayserispor - Fenerbahçe maçının gollerini ve özetini izlemek isteyenler maç özeti nerede yayınlandı merak ediyor. Peki, Kayserispor - Fenerbahçe maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı?

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayserispor - Fenerbahçe maçı 4 Mart 2023 Cumartesi günü yani bu akşam saat 19:00'da başladı.

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Fenerbahçe maçını Bein Sports 1 ekranlarından şifresiz izleyebilirsiniz.

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Maçı Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maçta 2-1 Fenerbahçe önde. Maç henüz bitmedi. Maç 2-1 sona erdi.

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçta 2-1 Fenerbahçe önde. Maç 2-1 sona erdi. Maçta atılan goller şöyle:

Fenerbahçe'nin golleri:

6. dakika : Enner Valencia

Enner Valencia 67. dakika : Ferdi Kadıoğlu

Kayserispor'un golleri:

90+6. dakika : Arif Kocaman

MAÇ SONUCU : KAYSERİSPOR 1 - 2 FENERBAHÇE

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ ÖZETİ YAYINLANDI MI?

Maç özetini bein Sports ekranlarından izleyebilirsiniz. Maçın özeti resmi bein Sports sitesinde yayınlanacaktır. Maç bitiminin ardından maç özetini izleyebilirsiniz.