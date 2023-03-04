Kayserispor - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 4 Mart Yukatel Kayserispor - Fenerbahçe maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir?
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Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Maçın bitmesine dakikalar kala maç özeti izlemek isteyenler, Kayserispor - Fenerbahçe maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? Kayserispor - Fenerbahçe maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir? araştırması yapıyor. Peki, Kayserispor - Fenerbahçe maçının özeti çıktı mı, nereden izlenir? İşte detaylar...
Kayserispor - Fenerbahçe maçının gollerini ve özetini izlemek isteyenler maç özeti nerede yayınlandı merak ediyor. Peki, Kayserispor - Fenerbahçe maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı?
Kayserispor - Fenerbahçe maçı 4 Mart 2023 Cumartesi günü yani bu akşam saat 19:00'da başladı.
Kayserispor - Fenerbahçe maçını Bein Sports 1 ekranlarından şifresiz izleyebilirsiniz.
Maçı Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.
Maçta 2-1 Fenerbahçe önde. Maç henüz bitmedi. Maç 2-1 sona erdi.
Maçta 2-1 Fenerbahçe önde. Maç 2-1 sona erdi. Maçta atılan goller şöyle:
Fenerbahçe'nin golleri:
- 6. dakika : Enner Valencia
- 67. dakika : Ferdi Kadıoğlu
Kayserispor'un golleri:
- 90+6. dakika : Arif Kocaman
MAÇ SONUCU : KAYSERİSPOR 1 - 2 FENERBAHÇE
Maç özetini bein Sports ekranlarından izleyebilirsiniz. Maçın özeti resmi bein Sports sitesinde yayınlanacaktır. Maç bitiminin ardından maç özetini izleyebilirsiniz.