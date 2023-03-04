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Kayserispor - Fenerbahçe ilk 11'ler belli oldu mu? Kayserispor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler, kadrolar!

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Kayserispor - Fenerbahçe ilk 11'ler belli oldu mu? Kayserispor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler, kadrolar!

Bugün oynanacak olan Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları arasında yer almakta olan Kayserispor Fenerbahçe ilk 11'ler belli oldu mu? Merak ediliyor ve Kayserispor Fenerbahçe muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Kayserispor Fenerbahçe ilk 11'ler belli oldu mu? Kayserispor Fenerbahçe muhtemel 11'ler, kadrolar!

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Kayserispor Fenerbahçe ilk 11'ler belli oldu mu? Sorusu, Kayserispor Fenerbahçe muhtemel 11'leri merak etmekte olan futbolseverler tarafından arama motorları üzerinde araştırılıyor. 23 Ocak Pazartesi günü oynanacak olan karşılaşmanın detayları merak konusu oluyor. İstanbul'da, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanacak olan Kayserispor Fenerbahçe ilk 11'ler belli oldu mu? Kayserispor Fenerbahçe muhtemel 11'ler, kadrolar!

4 Mart Cumartesi günü oynanacak olan Kayserispor- Fenerbahçe karşılaşmasında yer alacak olan muhtemel 11 kadrosu şu şekilde;

FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Zajc, İrfan(EMRE), Rossi, King, Valencia.

KAYSERİSPOR: Bilal, Gökhan, Hosseini, Arif, Attamah, Campanharo, Karimi, Cardoso, Emrah, Mane, Thiam.

4 Mart Cumartesi günü oynanacak olan Kayserispor- Fenerbahçe karşılaşması saat 19:00'da Kayseri'de RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak ve Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanalarından canlı olarak yayınlanacak.

Kayserispor- Fenerbahçe karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanalı üzerinden canlı olarak karşılaşmayı takip edebilir. İnternet üzerinden maçı izlemek isteyen kişiler ise Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV resmi web sitesi üzerinden canlı izleme linkine ulaşabilir. Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Kayserispor Fenerbahçe Gündem Spor Haberler

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