Kayserispor- Eyüpspor maçı ne zaman? Bein Sports 1-2-3 canlı izle Kayserispor- Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? BEIN SPORTS 2 İZLE!

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden İKAS Eyüpspor, 5. hafta mücadelesinde bugün deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Kayserispor- Eyüpspor maçının detayları merak ediliyor. Futbol severler, Süper Lig'in 5. Haftasında oynanacak olan bu mücadelenin saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Kayserispor- Eyüpspor maçı ne zaman? Kayserispor- Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

KAYSERİSPOR- EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak.

KAYSERİSPOR- EYÜPSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı, hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.

KAYSERİSPOR- EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor- Eyüpspor mücadelesi beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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Bein Sports canlı yayın linki ile en sevdiğiniz süper lig maçlarını, futbol programlarını izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4