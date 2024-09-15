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Kayserispor- Eyüpspor maçı ne zaman? Bein Sports 1-2-3 canlı izle Kayserispor- Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? BEIN SPORTS 2 İZLE!

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Kayserispor- Eyüpspor maçı ne zaman? Kayserispor ve Eyüpspor arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi ve saati merak konusu oldu. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı da futbol severler tarafından araştırılıyor. Detaylar haberimizde.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden İKAS Eyüpspor, 5. hafta mücadelesinde bugün deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Kayserispor- Eyüpspor maçının detayları merak ediliyor. Futbol severler, Süper Lig'in 5. Haftasında oynanacak olan bu mücadelenin saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Kayserispor- Eyüpspor maçı ne zaman? Kayserispor- Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

KAYSERİSPOR- EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak.

KAYSERİSPOR- EYÜPSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı, hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.

KAYSERİSPOR- EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor- Eyüpspor mücadelesi beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Kayserispor- Eyüpspor maçı ne zaman? Bein Sports 1-2-3 canlı izle Kayserispor- Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? BEIN SPORTS 2 İZLE!

BEIN SPORTS CANLI YAYIN İLE MAÇLAR VE PROGRAMLARI KAÇIRMAYIN!

Bein Sports canlı yayın linki ile en sevdiğiniz süper lig maçlarını, futbol programlarını izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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