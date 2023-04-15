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Kayserispor'da ceza sınırında bulunan futbolcular! Kayserispor'da hangi futbolcular cezalı veya sakat?

Kayserispor'da ceza sınırında bulunan futbolcular! Kayserispor'da hangi futbolcular cezalı veya sakat?

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Kayserispor'da bu hafta hangi futbolcuların cezalı hangi futbolcuların ceza sınırında olduğuna dair bilgileri derlediğimiz bu haberimizde, Kayserispor'da sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek futbolcuları da öğrenebilirsiniz. İşte, Kayserispor'da ceza sınırında bulunan futbolcular!

Kayserispor'da cezalı ve sakat futbolcular! Kayserispor'da bu hafta hangi futbolcuların cezalı hangi futbolcuların ceza sınırında olduğuna dair bilgileri derlediğimiz bu haberimizde, Kayserispor'da sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek futbolcuları da öğrenebilirsiniz. İşte, Kayserispor'da ceza sınırında bulunan futbolcular haberimizde...

KAYSERİSPOR'DA CEZALI, SAKAT VE CEZA SINIRINDAKİ FUTBOLCULAR

CEZALI

M. Eren Arıkan (Kırmızı)

Baran Gezek (Kırmızı)

SARI KART SINIRINDA

Kolovetsios

Gökhan Sazdağı

SAKAT & KADRO DIŞI

Nurettin Korkmaz (Sakat)

Lionel Carole (Sarı)

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