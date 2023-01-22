Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayserispor–Beşiktaş MAÇ SONUCU! Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Kayserispor –Beşiktaş maç sonucu ne?

Gündem Haberleri

Kayserispor–Beşiktaş MAÇ SONUCU! Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Kayserispor –Beşiktaş maç sonucu ne?

Spor Toto Süper liginin iddialı takımlarından Kayserispor ve Beşiktaş bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Kayserispor – Beşiktaş maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Kayserispor –Beşiktaş maç sonucu ne? İşte detaylar...

Mete Kalkavan'ın yeni imajı maçın önüne geçti! Yapılan benzetmeler gülmekten kırıp geçiriyorMete Kalkavan'ın yeni imajı maçın önüne geçti! Yapılan benzetmeler gülmekten kırıp geçiriyor

Beşiktaş MAÇ SONUCU! Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'a konuk oldu. Saat 16.00'da başlayan karşılaşmanın hakemliğini Mete Kalkavan yapmaktadır. Haftanın önemli maçlarından biri olan Kayserispor – Beşiktaş maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Kayserispormaçı kaç kaç bitti? Kayserispor – Beşiktaş maç sonucu ne? İşte, Beşiktaş Kayserispor maç sonucu!

Spor Toto Süper ligin 20.haftasında Kayserispor - Beşiktaş maçı 22 Ocak Pazar( Bugün) saat 16:00'da Kadir Has Stadyumunda oynanacak.

Kayserispor: Cenk, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Mane, Mensah, Gökhan

Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Salih Uçan, Gedson, Tayfur Bingöl, Redmond, Muleka, Cenk Tosun

Beşiktaş, maçın hemen başında Redmond'la öne geçti. Salih Uçan, 42'de farkı 2'ye yükseltti.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Maç Sonuçları Kayserispor Beşiktaş Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title