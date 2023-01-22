Kayserispor–Beşiktaş MAÇ SONUCU! Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Kayserispor –Beşiktaş maç sonucu ne?

Spor Toto Süper liginin iddialı takımlarından Kayserispor ve Beşiktaş bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Kayserispor – Beşiktaş maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Kayserispor –Beşiktaş maç sonucu ne? İşte detaylar...