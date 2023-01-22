Kayserispor–Beşiktaş MAÇ SONUCU! Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Kayserispor –Beşiktaş maç sonucu ne?
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Spor Toto Süper liginin iddialı takımlarından Kayserispor ve Beşiktaş bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Kayserispor – Beşiktaş maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Kayserispor –Beşiktaş maç sonucu ne? İşte detaylar...
Beşiktaş MAÇ SONUCU! Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'a konuk oldu. Saat 16.00'da başlayan karşılaşmanın hakemliğini Mete Kalkavan yapmaktadır. Haftanın önemli maçlarından biri olan Kayserispor – Beşiktaş maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Kayserispormaçı kaç kaç bitti? Kayserispor – Beşiktaş maç sonucu ne? İşte, Beşiktaş Kayserispor maç sonucu!
Spor Toto Süper ligin 20.haftasında Kayserispor - Beşiktaş maçı 22 Ocak Pazar( Bugün) saat 16:00'da Kadir Has Stadyumunda oynanacak.
Kayserispor: Cenk, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Mane, Mensah, Gökhan
Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Salih Uçan, Gedson, Tayfur Bingöl, Redmond, Muleka, Cenk Tosun
Beşiktaş, maçın hemen başında Redmond'la öne geçti. Salih Uçan, 42'de farkı 2'ye yükseltti.