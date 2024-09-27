Kayserispor Beşiktaş ilk 11 açıklandı mı? Kayserispor Beşiktaş muhtemel 11'ler belli oldu mu?

Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak maçın biletleri, 850 TL ile 1.750 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. Misafir takım taraftarları için bilet fiyatı 1.100 TL olarak belirlendi. Kayserispor Beşiktaş ilk 11 açıklandı mı? Kayserispor Beşiktaş muhtemel 11'ler belli oldu mu?

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Mondihome Kayserispor-Beşiktaş

Maçın Tarihi ve Saati: 30.09.2024 / 20:00

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ İLK 11 AÇIKLANDI MI?

Kayserispor Beşiktaş ilk 11'ler henüz açıklanmadı.

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU MU?

Beşiktaş muhtemel 11'i:

Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Joao Mario, Rashica, Rafa Silva, Immobile