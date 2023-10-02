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Kayserispor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor Rams Başakşehir maçı hangi kanalda?

Kayserispor ve Rams Başakşehir arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi ve saati merak ediliyor. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı da futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Peki, Kayserispor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor Rams Başakşehir maçı hangi kanalda? İşte detaylar...