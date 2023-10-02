Kayserispor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor Rams Başakşehir maçı hangi kanalda?
Kayserispor ve Rams Başakşehir arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi ve saati merak ediliyor. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı da futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Peki, Kayserispor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor Rams Başakşehir maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
Kayserispor ve Rams Başakşehir bugün karşı karşıya geliyor. Kayserispor ve Başakşehir maçının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından maçın detayları araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor Rams Başakşehir maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
KAYSERİSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kayserispor ve Başakşehir maçı 2 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacak.
KAYSERİSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Kayserispor ile Başakşehir arasında gerçekleşecek Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.