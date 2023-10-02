Kayserispor - Başakşehir maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Kayserispor - Başakşehir maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı!
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Kayserispor - Başakşehir maçı 0-0'lık eşitlik ile devam ediyor.
Kayserispor - Başakşehir maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Kayserispor - Başakşehir maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.
Kayserispor - Başakşehir maçı saat 20.00'de başlayacak.
Kayserispor - Başakşehir maçı bu akşam saat 20.00'de oynanacak.
Kayserispor - Başakşehir maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
Kayserispor - Başakşehir maçı Kayseri'de, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak.