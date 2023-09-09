Kayseri Yolunda Otomobil Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Kayseri yolunda seyir halindeki otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, saat 23.00 sıralarında Nevşehir- Kayseri yolu Garipçe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yasin K. yönetimindeki 34 FGZ 163 plakalı otomobil, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı. Sürücü Yasin K. otomobilini durdurarak aracı terk ederken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında, kullanılamaz hale gelen otomobilin kiralık olduğu öğrenildi.