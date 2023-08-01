1 Ağustos günü Kayseri'de çıkan yangın vatandaşları endişelendirdi. Vatandaşlar Kayseri yangını sonrası arama motorlarında Kayseri yangın söndürüldü mü? Kayseri yangın nerede, neden çıktı? sorularını araştırdı.

Kayseri yangın söndürüldü mü? Kayseri yangın nerede, neden çıktı? merak ediliyor. Mersin Tarsus'ta 1 Ağustos günü meydana gelen yangının ardından vatandaşlar yangının detaylarını merak etti. Arama motorlarında ise Kayseri yangın söndürüldü mü? Kayseri yangın nerede, neden çıktı? soruları araştırılıyor.

KAYSERİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

1 Ağustos günü öğlen saatlerinde meydana gelen yangın endişelendirdi. Talas İlçesi Mevlana Mahallesi'ndeki 15 katlı binada çıkan yangını söndürmek için ekipler müdahale ediyor.