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Kayseri Üniversitesi tatil mi? Kayseri Üniversitesi ne zaman, hangi tarihte açılacak?

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Kayseri Üniversitesi tatil mi? Kayseri Üniversitesi ne zaman, hangi tarihte açılacak?

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem ile birlikte Kayseri Üniversitesi tatil mi? Merak ediliyor. Kayseri Üniversitesi öğrencileri başta olmak üzere birçok vatandaş, üniversitenin hangi tarihte eğitime devam edeceğini araştırmakta. Peki, Kayseri Üniversitesi tatil mi? Kayseri Üniversitesi ne zaman, hangi tarihte açılacak?

Kayseri İtfaiyesi deprem bölgesinde hayat kurtarıyorKayseri İtfaiyesi deprem bölgesinde hayat kurtarıyor

Kayseri Üniversitesi tatil mi? Sorusu, özellikle Kayseri Üniversitesi öğrencileri başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak edilmekte olan sorulardan bir tanesi haline geldi. Yaşanan depremin birçok farklı ilde hissedilmesi ile Kayseri Üniversitesi tatil mi? Sorusu gündeme geldi. Peki, Kayseri Üniversitesi tatil mi? Kayseri Üniversitesi ne zaman, hangi tarihte açılacak?

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ TATİL Mİ?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 12 ilde üniversitelerin tatil edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas, Tunceli illerimizdeki yükseköğretim kurumlarında da bahar yarıyılı eğitim ve öğretim dönemi daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi. Buna göre Kayseri Üniversitesi de tatil edilen üniversiteler arasında yer alıyor.

Kayseri Üniversitesi tatil mi? Kayseri Üniversitesi ne zaman, hangi tarihte açılacak?

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Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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