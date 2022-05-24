Kayseri Tomarza Belediye Başkanı kim? Davut Şahin hangi partili? - Haberler

İstanbul'da geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirilen Kayserililer buluşmasına katılan Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, pazar gecesi kara yolu ile Kayseri'ye döndü. Kayseri Tomarza Belediye Başkanı kim? Davut Şahin hangi partili?

KAYSERİ TOMARZA BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Davut ŞAHİN

05/01/1974 Yılında Tomarza'da dünyaya geldi. İlk,Orta ve Liseyi Tomarza'da okudu. Vatani görevini erbaş olarak Kırıklareli'nde tamamladı. İlçemizde esnaf olarak

iş hayatına atıldı. 2002 yılından itibaren aktif olarak siyasetin içinde yer alarak, 2013 yılında Ak Parti ilçe başkanlığı gibi görevler üstlendi.

31 Mart 2019 Yılında yapılan Yerel Seçimlerde, Tomarza halkının teveccühü ile Ak Parti Belediye Başkanı seçildi .Evli ve 3 çocuk babasıdır.

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