Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin kura çekilişleri etap etap olarak gerçekleştirilmeye başlandı. Kura çekimlerinin başlamasının ardından en çok merak edilen sorular arasında Kayseri TOKİ kurası ne zaman? Sorusu da yer alıyor. Peki, Kayseri TOKİ kurası ne zaman? Kayseri TOKİ kurası hangi tarihte çekilecek? Kayseri TOKİ kurası tarihi!

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Kayseri TOKİ kurası ne zaman? Sorusu, başvuruların alınmasının hemen ardından sıklıkla araştırılan ve merak edilen şehirler arasında yer aldı. Etaplarla gerçekleştirilen TOKİ kuralarının sonuçlarının açıklanması ile birlikte heyecan giderek artıyor. Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak konusu olan Kayseri TOKİ kurası ne zaman? Sorusunu yanıtladık. Peki, Kayseri TOKİ kurası ne zaman? Kayseri TOKİ kurası hangi tarihte çekilecek? Kayseri TOKİ kurası tarihi!

KAYSERİ TOKİ KURASI NE ZAMAN?

Kayseri için gerçekleştirilecek olan kura çekiminin tarihi henüz belli olmadı. İlerleyen günlerde etap etap gerçekleştirilen kura çekiminin sırası Kayseri'ye gelmesi bekleniyor.

TOKİ KURA TAKVİMİ

7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1450 konut, Ardahan 250 konut

8 Kasım Salı: Kars 1070 konut, Siirt 903 konut

9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut, Batman 1850 konut

10 Kasım Perşembe: Ağrı 1480 konut

10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut

11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut

13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut

15 Kasım Salı: Hakkari 804 konut

16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1250 konut