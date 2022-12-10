Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapılan TOKİ sosyal konut projesi kura çekimlerinin başlaması ile birlikte bugün gerçekleşecek olan Kayseri TOKİ kura çekimi canlı izle araması oldukça sık şekilde araştırılıyor. İşte Kayseri TOKİ kura çekimi canlı izle! YouTube Kayseri TOKİ kura çekimi izleme linki! Kayseri TOKİ kura çekimi Full HD CANLI!

TOKİ sosyal konut projesine milyonlarca vatandaş başvuru yaptı. Başvuru yapan adaylar ise kura çekimlerini heyecanla bekliyor. Kayseri TOKİ çekilişi ise takip edilmek isteniyor. İşte Kayseri TOKİ kura çekimi canlı izle! YouTube Kayseri TOKİ kura çekimi izleme linki! Kayseri TOKİ kura çekimi Full HD CANLI!

TOKİ KAYSERİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Kayseri ilinde kura çekilişi yapılacak. Kura çekimini takip etmek için haberimizin içerisinde yer alan Kayseri TOKİ kura çekimi canlı izle kısmına tıklayınız.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim kampanyasına, gençlerden emeklilere, engellilerden şehit yakınlarına ve gazilere kadar 5 milyon 135 bin geçerli başvuru yapıldığını söyledi.

İstanbulluların sosyal konut ve arsa projelerine yoğun ilgi gösterdiğini, kendilerinin de bu ilgiye kayıtsız kalmadıklarını belirten Kurum, "Kasımda sona eren arsa ve iş yeri başvurularımızın süresini 15 Kasım'a kadar uzattık. Tabi 25 Ekim'de ilk temellerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 40 gün sonra attık. İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz." dedi.

Bakan Kurum, konutların teslim süresine ilişkin de "Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edeceğiz. Projemize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz. Milletimiz için en güzelini yaptık, yapıyoruz, yapacağız." Dedi.

TOKİ KAYSERİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME LİNK YOUTUBE

TOKİ tarafından gerçekleştirilen sosyal konut projesi kura çekimlerini aşağıda yer alan YouTube Kayseri TOKİ kura çekimi izleme linki kısmından canlı olarak izleyebilirsiniz.

TOKİ KAYSERİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME LİNKİ