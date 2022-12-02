Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Kayseri etabı merak ediliyor ve Kayseri TOKİ kura çekilişi ne zaman? Sorusu ile birlikte araştırılıyor. Peki, Kayseri TOKİ kura çekilişi ne zaman? Kayseri TOKİ kura çekilişi hangi tarihte yapılacak? İşte TOKİ kura çekilişi takvimi!

Zonguldak TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Zonguldak kura çekimi ne zaman yapılacak? Zonguldak TOKİ kura çekimi hangi gün?

Etap etap gerçekleştirilmekte olan sosyal konut projesi kapsamındaki TOKİ kura çekilişinin hangi illerde hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor. En merak edilen şehirler arasında Kayseri'de yer alıyor ve vatandaşlar Kayseri TOKİ kura çekilişi ne zaman? Sorusu ile birlikte Kayseri TOKİ kura çekilişi hangi tarihte yapılacak? Sorusunu merak ediyor. Peki, Kayseri TOKİ kura çekilişi ne zaman? Kayseri TOKİ kura çekilişi hangi tarihte yapılacak? İşte TOKİ kura çekilişi takvimi!

KAYSERİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Kayseri kura çekilişinin henüz ne zaman gerçekleştirileceğine dair bir açıklama gerçekleştirilmedi. Konu hakkında yaşanan gelişmeler ile birlikte haberimiz güncellenecektir.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ TAKVİMİ

1 Aralık: Bolu, Karaman

2 - 3 Aralık: Düzce

3 - 7 Aralık: Konya

4 - 5 Aralık: Zonguldak

6 Aralık: Bartın

7 Aralık: Karabük