Kayseri Tayyare Fabrikası'nda üretilen ilk P-24A uçağı meydanda sergileniyor

Vatandaşlar ilk P-24A uçağına yoğun ilgi gösterdi

KAYSERİ - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın desteği ve 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü ile Garnizon Komutanlığı iş birliğinde Cumhuriyet Meydan'ında kurduğu özel alanda Kayseri Tayyare Fabrikası'nda üretimi yapılan 'PZL' ismi ile bilinen ilk P-24A uçağını sergilemeye başladı. Sergilenen uçağa vatandaşlar ilgi gösterdi.

Bu çerçevede, 2023 yılı ocak ayında atılan imzalarla gerçekleşen ASFAT, TUSAŞ, TOMTAŞ Yatırım ve Erciyes Teknopark ortaklığı ile kurulacak TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş'nin Ortak Girişimine meclisinde aldığı kararla destek veren Büyükşehir Belediyesi, şimdide Kayseri'nin bu alanda tarihteki başarısını vatandaşlara tanıtıyor. Büyükşehir Belediyesi, 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü ve Garnizon Komutanlığı iş birliği ile Türkiye'nin en büyük meydanlarından biri olan Cumhuriyet Meydan'ında kurduğu özel alanda temelleri 5 Ekim 1925 yılında atılan Kayseri Tayyare Fabrikası'nda üretimi yapılan "PZL" ismi ile bilinen ilk P-24A uçağını sergilemeye başladı. Kayseri'nin bu alanda gösterdiği tarihi başarıyı ve bundan sonra havacılık alanında oynayacağı aktif rolü vatandaşlara tanıtmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi'nin sergilediği 'PZL' ismi ile bilinen ilk uçak P-24A, 29 Mayıs 1937'de Üsteğmen İrfan Bey'in idaresinde Ali Dağı'nın eteklerinden havalanmıştı. Yapılan uçaklara ve tanklara tam destek verdiğini söyleyen Abdullah Kaygısız, "Ben milliyetçi bir insan olarak her türlü yeniliğe ve uçak gibi tank gibi araçların yapılmasına karşı değilim. Aksine tam destek veriyorum. Çünkü istikbal göklerdedir. Burada Selçuk Bayraktar'a teşekkürlerimi iletiyorum. Ben eğer ki Macaristan'da girdiğim derste Selçuk Bayraktar'ın ismini duyuyorsam bu benim için gurur ve onur vericidir. Milliyetçi insanlarımızın bunu düşünmesi lazım. Her vicdanlı vatandaş bilir ki devletin faydasına olan herşey desteklenir" ifadelerini kullandı. Vatandaşlardan Gülkadın Özev de, "Bunlar Türkiye'nin gururu eşek heykeli yapanlar bunları biraz örnek alsın. Biraz takdir etsinler. İHA'lar, SİHA'lar, uçaklar Allah'ın izni ile gümbür gümbür geliyoruz. Ben bunları görünce her zaman duygulanıyorum" dedi.

PZL'nin özellikleri

Uçak, uzunluğu 7.40 metre olan kanat açıklığı 10.58 metre, yüksekliği ise 2.85 metre olarak Polonya lisansı ile Kayseri Tayyare Fabrikasında 1939 yılında üretildi. Tek kişilik olan uçak gündüz şartlarında görev yapabilen, tek motorlu (Gnome-Rhone), motoru burun kısmında, pervaneli ve üstten tek kanatlı "Av" uçağı olarak görev yaptı. 3 adet makinalı tüfek yuvası mevcut olan uçağın Rudder kısmında yer alan kırmızı zemin üzerine beyaz renkle yapılmış ay ve yıldızın yer aldığı Türk Bayrağı motifi dikkat çekiyor. Ayrıca, uçakta kanatların üst ve alt kısımlarında kare formlu kırmızı-beyaz renklerde milliyet işaretleri yer alıyor.

Büyükşehir'den tam destek

22 Aralık 2022 tarihinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle ASFAT, TUSAŞ, TOMTAŞ Yatırım ve Erciyes Teknopark ortaklığı ile kurulacak TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş'nin Ortak Girişim Sözleşmesi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı törenle imzalanmıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Sayın belediye başkanımızla anlaştık. Ayın 15'ine kadar, sayın belediye başkanımız 15 Ocak'a kadar araziyi bize getiriyor" demişti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nın ikinci birleşiminde konu ile ilgili önemli bir karara imza atıldı. Erciyes Teknopark A.Ş.'nin, Kocasinan İlçesi, Fevzioğlu Mahallesi'nde imar planı değişikliği ile birlikte ilave imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu, meclis üyelerince kabul edildi.

Kayseri'nin yeniden doğan Guru Tayyare Fabrikası

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın girişimleri ile ASFAT, TUSAŞ, TOMTAŞ Yatırım ve Erciyes Teknopark ortaklığı ile kurulacak TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş'nin Ortak Girişimi ile adeta yeniden doğan, Kayseri'nin gururu tayyare fabrikası 1926 yılında Kayseri'de Tayyare ve Motor Türk AŞ tarafından kuruldu. Kayseri Tayyare Fabrikası, en iyi havacılık fabrikalarından ve aynı zamanda Türk havacılık tarihinin de en önemli kilometre taşlarından biri oldu. Fabrikada, 1941 yılına kadar aralarında Alman Junkers A-20, Alman Gotha 145, Alman Junkers F-13, ABD Curtiss Hawk muharebe uçağı, ABD Fledgling eğitim, Polonya P-24 uçağı ve planör olmak üzere çeşitli tip ve farklı özellikte yaklaşık 200 adet uçak üretildi.