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Kayseri Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda Tesisler İçin İhale Yapılacak

Kayseri'nin Develi ilçesi sınırları içerisinde yer alan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda açılacak olan tesisler için ihale yapılacak. Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan ihale, Soysallı Pınarları Günübirlik Kullanım Alanı için gerçekleştirilecek.