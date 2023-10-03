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Kayseri Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda Tesisler İçin İhale Yapılacak

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Kayseri'nin Develi ilçesi sınırları içerisinde yer alan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda açılacak olan tesisler için ihale yapılacak. Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan ihale, Soysallı Pınarları Günübirlik Kullanım Alanı için gerçekleştirilecek.

Kayseri'nin Develi ilçesi sınırları içerisinde yer alan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda açılacak olan tesisler için ihale yapılacak.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü Kayseri Şube Müdürlüğü faaliyet alanında yer alan Sultan Sazlığı Milli Parkı sınırları içerisindeki Soysallı Pınarları Günübirlik Kullanım Alanı (giriş kontrol ünitesi, kır lokantası, büfe, açık alan işletmeciliği) için 5+5 yıl ihale yapılacak. 10 Ekim saat 11.00'de Yeni Mahalle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan Kayseri Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda 'kapalı teklif' usulü ile yapılacak ihaleye katılmak isteyenlerin başvurularını ihale saatine kadar teslim etmeleri gerektiği bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turizm

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Turizm Haberler

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