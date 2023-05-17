Kayseri Şeker halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Kayseri Şeker halka arz ne zaman borsada işlem görecek?

Halka arz takip eden vatandaşlar Kayseri Şeker Fabrikası halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Kayseri Şeker Fabrikası halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Kayseri Şeker halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Kayseri Şeker halka arz ne zaman borsada işlem görecek? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...