Kayseri şeker halka arz ne zaman? Kayseri şeker kaç lot veriyor? Kayseri şeker hisse kodu ne? Kayseri şeker halka arz hangi bankalarda var?

Halka arz takip eden vatandaşlar Kayseri şeker halka arz ne zaman işlem görecek? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Kayseri şeker halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Kayseri şeker halka arz ne zaman? Kayseri şeker kaç lot veriyor? Kayseri şeker hisse kodu ne? Kayseri şeker halka arz hangi bankalarda var? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...