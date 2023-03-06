Kayseri şeker halka arz ne zaman? Kayseri şeker kaç lot veriyor? Kayseri şeker hisse kodu ne? Kayseri şeker halka arz hangi bankalarda var?
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Halka arz takip eden vatandaşlar Kayseri şeker halka arz ne zaman işlem görecek? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Kayseri şeker halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Kayseri şeker halka arz ne zaman? Kayseri şeker kaç lot veriyor? Kayseri şeker hisse kodu ne? Kayseri şeker halka arz hangi bankalarda var? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...
Kayseri şeker halka arz ne zaman işlem görecek? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Kayseri şeker halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Kayseri şeker halka arz ne zaman? Kayseri şeker kaç lot veriyor? Kayseri şeker hisse kodu ne? Kayseri şeker halka arz hangi bankalarda var? sorularını merak ediyor. İşte Kayseri şeker alabileceğiniz bankalar!
Kayseri şeker halka arz tarihi henüz belirlenmedi.
Kayseri şeker hisse kodu #KAYSE olarak açıklandı.
Kayseri şeker 106,000,000 Lot veriyor.
Kayseri şeker Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile satın alınabilecek.