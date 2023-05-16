Kayseri Şeker Fabrikası halka arz ne zaman işlem görecek? Kayseri Şeker halka arz kaç lot verir? Kayseri Şeker Fabrikası halka arz hangi bankada?

Halka arz takip eden vatandaşlar Kayseri Şeker Fabrikası halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Kayseri Şeker Fabrikası halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Kayseri Şeker Fabrikası halka arz ne zaman işlem görecek? Kayseri Şeker halka arz kaç lot verir? Kayseri Şeker Fabrikası halka arz hangi bankada? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...