Kayseri Şeker Fabrikası halka arz enerji oransal mı? Kayseri Şeker halka arz kaç lot verir? Kayseri Şeker Fabrikası halka arz ne zaman, hangi banka?
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Halka arz takip eden vatandaşlar Kayseri Şeker Fabrikası halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Kayseri Şeker Fabrikası halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Kayseri Şeker Fabrikası halka arz enerji oransal mı? Kayseri Şeker halka arz kaç lot verir? Kayseri Şeker Fabrikası halka arz ne zaman, hangi banka? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...
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Şirket halka arzda eşit dağıtım yapacak.
Kayseri Şeker Fabrikası, halka arz tarihi 10-11-12 Mayıs 2023 olarak belirlendi.
Kayseri Şeker Fabrikası, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.
Kayseri Şeker Fabrikası, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.
Kayseri Şeker Fabrikası 16,27 TL'den halka arz olacak.
Kayseri Şeker Fabrikası hisse kodu #KAYSE olarak açıklandı.
Kayseri Şeker Fabrikası şirketi 106,000,000 lot veriyor.