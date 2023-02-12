Kayseri Şehir Hastanesi depremzedelerin yaralarını sarıyor Genel Haberleri Kayseri Şehir Hastanesi depremzedelerin yaralarını sarıyor Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde yaralı kurtulan 570 kişi, Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi ediliyor. Kayseri Şehir Hastanesi depremzedelerin yaralarını sarıyor KAYSERİ - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde yaralı kurtulan 570 kişi, Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi ediliyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 ili etkilemişti. Depremde illerde birçok bina yıkılırken, binlerce vatandaş enkaz altında kalmıştı. Arama kurtarma ekiplerince depremin ardından başlatılan çalışmalarda enkazlardan yaralı olarak çıkartılan depremzedelerden 570 tanesinin tedavisi Kayseri Şehir Hastanesi'nde devam ediyor. Öte yandan Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören ve sağlığına kavuşan yaklaşık 600 vatandaşın ise taburcu olduğu öğrenildi. Genel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut Şehir Hastanesi Kahramanmaraş Elbistan Kayseri Genel Haberler

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