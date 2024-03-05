KAYSERİ SEÇİM ANKETİ 2024! AK Parti mi CHP mi önde? Kayseri Yerel Seçim anket sonuçları!

Kayseri 31 Mart Yerel Seçim anket sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yerel seçimlere sayılı günler kala araştırma şirketleri yaptıkları anketlerin sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Kayseri seçim anketi 2024! AK Parti mi CHP mi önde? Kayseri Yerel Seçim anket sonuçları! Detaylar haberimizdedir…

KAYSERİ SEÇİM ANKETİ 2024

ALF Araştırma'nın anketine göre; Kayseri'de Memduh Büyükkılıç seçimi büyük bir farkla kazanıyor. Özdemir Araştırma'nın Bursa anketinde ise AK Parti'nin adayı Alinur Aktaş seçimi kaybederken CHP'nin adayı Mustafa Bozbey'in ipi göğüslediği sonucu ortaya çıktı.

KAYSERİ YEREL SEÇİM ANKET SONUÇLARI